俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示，俄羅斯將在最新的俄烏衝突中，針對西方的行動進行審視分析，並在此基礎上修改核政策。他也稱，「這項工作已進入後期階段，我們有明確的意向對核政策進行修正」。

據塔斯社報導，雷雅布可夫解釋說，有關文件正在敲定，但現在談論具體的發布時間還為時過早，「考慮到我們談論的是國家安全最重要的領域，完成的時間表是一個相當複雜的問題」。

俄羅斯總統普丁稍早表示，在必要時俄羅斯的核政策可以修改。同時，他也強調，莫斯科認為「核子交換」（互相使用核武）永遠不會發生。

塔斯社稱，雷雅布可夫先前曾表示，由於美國及其盟國的行動，外交局勢嚴重升級，莫斯科正在不斷分析其核嚇阻文件在應對這些挑戰時的表現。

報告提到，根據2020年批准生效的俄羅斯核子嚇阻國家基本政策，俄羅斯視核武為一種嚇阻手段，僅在迫不得已的情況下方可使用。文件說，在獲得可靠的關於向俄羅斯或其盟友領土發射彈道飛彈的消息、敵方使用核武或其他大規模殺傷性武器打擊俄羅斯或其盟友領土等情況下，俄羅斯可使用核武。