52歲女子經健檢發現胃潰瘍和息肉，透過切片病理檢查，發現是胃癌第2期，求診中國醫藥大學新竹附設醫院一般外科醫師李博彰，電腦斷層顯示，病患在幽門前端處，腫瘤約3公分，經醫病溝通，執行達文西手術切除，約一個禮拜之後出院，目前持續回門診追蹤。

李博彰表示，腹腔鏡手術呈現3D影像，達文西手術是放大3D影像，對醫師來說視野更清楚，同時器官血管淋巴看得更清晰，尤其達文西器械進到腹腔之後，多角度旋轉方式，讓醫師更容易操作。對病患來說，達文西機器手臂不會拉扯到病患的肌肉或皮膚，傷口小，流血少，疼痛指數少很多，住院天數大概5天到7天，視病人胃蠕動狀況出院。目前該項達文西手術已納入健保，降低病人負擔，也讓病患多一種選擇，也多了安全。

胃癌手術後，李博彰提醒要特別注意飲食，醫師會和營養師搭配，讓病患循序漸進，從水、輕流質、流質，或是軟的食物慢慢進食，當胃蠕動較為正常後，大概1-2個月可以恢復比較正常飲食。

李博彰強調，胃癌一般表現出如同胃潰瘍或胃炎的症狀，建議定期健檢或有上腹痛時儘早就醫揪出病症，等到有明顯阻塞或出血症狀出現時，可能都中晚期了。初期胃癌也可能會有疼痛，或是消化道出血問題，發現病症儘快就醫，進一步檢查治療，預後和治療效果也會比較好。

李博彰提醒預防胃癌首先飲食儘量低鹽低油，少吃醃漬和油炸食物，多吃新鮮蔬果，避免菸酒，保持良好的睡眠和運動習慣。若有胃癌家族史，建議定期做幽門螺旋桿菌檢查，因為根據流行病學研究，高達90％的胃癌歸咎於幽門桿菌感染，根除幽門桿菌，可大幅降低胃癌的發生。定期健檢很重要，該名病患就是透過健檢揪出胃癌，因此能夠早期發現，早期治療。