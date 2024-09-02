南韓「性感小野馬」泫雅在今年初公開認愛龍俊亨後，7月就突然宣布兩人將在10月舉行結婚典禮。當時消息曝光，震驚不少粉絲，甚至還一度爆出泫雅懷孕的傳言，但經紀公司隨即否認「請不要再散播毫無根據的猜測」。日前疑似兩人的婚紗照意外在南韓論壇中被曝光，掀起熱議。

從南韓論壇theqoo流出的照片中，可見龍俊亨閉上雙眼，面帶笑容親密地靠在泫雅頭上，而化著精緻妝容面向鏡頭的泫雅，則戴著蕾絲風格的頭飾，身穿白色平口上衣。然而，值得注意的是，照片上不僅標註兩人帳號，文案中還寫下：「婚禮也像拍畫報一樣」，因此被網友猜測是兩人婚禮的宣傳照。

疑似泫雅、龍俊亨的婚紗照意外在南韓論壇中被曝光。（圖／翻攝自南韓論壇theqoo）

其實龍俊亨2019年曾因承認收過鄭俊英分享的非法偷拍影片，深陷醜聞，雖然事後證明他並沒有涉及「Burning Sun」案件中，僅獲得影片，但當他與泫雅感情曝光後，仍有些粉絲不樂見，甚至部分網友也連帶泫雅一起批評「祝福的話語無法說出口」、「他倆真的要結婚了」、「無話可說」。

泫雅認愛龍俊亨後，引發熱議，有粉絲認為曾陷入醜聞的龍俊亨配不上泫雅。（圖／翻攝自泫雅 IG）

不過面對外界流言蜚語，泫雅都不予以理會，當時她更透過經紀公司發出聲明，透露在自己最艱難的時刻，是龍俊亨給予她極大安慰，兩人才因此「結出了愛情的果實，決定結婚」。