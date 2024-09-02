光洋科股價7月初觸及79.4元的近14年高，隨後受股災影響拉回，8月初下探51.7元後止跌緩步回升，今（1）日開高勁揚5.14％至69.6元，早盤維持逾3％穩健漲勢。三大法人近日轉站多方，上周五大舉買超達1562張，使上周合計轉為買超1184張。

光洋科以貴金屬材料及工繳（加工）為主的非貴金屬（VAS）為二大業務，前者營收主要受全球價格行情波動影響，後者毛利率較高、為公司主要獲利來源，以硬碟、半導體及面板為三大應用。

光洋科2024年上半年合併營收139.11億元、年增31.3％，自近4年同期低回升。營業利益11.27億元、年增達近1.38倍，創近17年同期高。儘管業外顯著轉虧，歸屬母公司稅後淨利7.97億元、年增29.41％，創近16年同期高，每股盈餘1.34元。

觀察光洋科本業獲利指標，上半年毛利率13.27％、營益率8.1％，優於去年同期11.53％、4.48％，營益率創近16年同期高。業外收益顯著轉虧，主因資產減損增加及金融資產評價出現減損，以及去年同期認列處分投資收益、墊高比較基期。

光洋科7月自結合併營收22.09億元，雖月減17.27％、仍年增達27.24％。累計前7月合併營收161.21億元、年增達30.73％。展望後市，在金價持穩高檔及產業市況回升下，法人看好下半年營運表現持穩高檔，全年營運可望重返成長軌道。

光洋科董事長黃啟峰表示，公司在高容量硬碟、高解析面板、高階半導體產業新技術及新產品開發將陸續完成，搭配貴稀金屬火法及濕法回收精煉技術與規模，未來5年將積極投資利基型產品與技術，網羅人才、對外投資，加快集團自體成長。