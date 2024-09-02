看好高雄全方位國際化發展，大倉日航酒店管理集團（Okura Nikko Hotel Management）旗下「高雄日航酒店」2日宣布將於11 月1日起正式對外營運，憑藉位於精華區的地理位置優勢及完善的觀光旅宿與商務機能，為高雄再造新地標。

高雄日航酒店首度插旗臨海的前鎮區亞洲新灣區，打造22 層樓高、260 間客房的南台灣唯一日系國際連鎖酒店。同時看好高雄發展飛速，比鄰高雄國際機場直飛東京成田等日本七大城市，距離機場僅需25分鐘的酒店位置，可望成為國際商務及休閒旅客的下榻優質首選。

在熙攘繁盛的亞洲新灣區中，酒店建築巧妙融合了高雄都會氣息與日式優雅美學，縱向延伸的黑色石材從都市建築中脫穎而出，四周勾勒金黃色線條，耀眼如海港上一簇簇流動燈火，隱喻賦歸的炊煙，也象徵遠颺的嚮導，引領嘉賓感受南方港都的迷人韻味。

國際級酒店規格揉合日系「侘寂」美學優雅坐落

「日航酒店」品牌首度駐點南台灣，以提供商務及觀光兼具的款待旅宿體驗為核心精神，酒店共提供260 間客房（包含63 間行政客房及7 間套房）及一應俱全的商務休憩設施，包含宴會及會議空間、五間餐廳及酒吧，及健身房、游泳池、三溫暖與行政酒廊等。

客房設計以當代洗鍊設計風格融入港都山海城市意象，沉穩內斂的茶褐色主調，展現寂靜低調的日本「侘寂」文化美學，點綴木作格柵營造和風氣息，並以地毯設計描繪波光粼粼的海港意象，打造溫暖與日系設計兼具的舒心氛圍。

為慶賀高雄日航酒店11月正式開幕，即日起特別推出「開幕住房專案」，每晚4,800元起，含翌日早餐，One Harmony會員另享特別優惠價；此外亦同步限量開賣「跨年住房專案」，每晚9,800元起，含正宗精緻日式「元日」（がんじつ）朝食，並可參加酒店元旦「鏡開儀式」（かがみびらき）及搗麻糬體驗，為新的一年注入滿滿活力，在城市品味傳統日式文化的優雅氣息。

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