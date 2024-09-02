受惠於日圓走軟和上周五美股收高，日經225指數早盤一度收復39,000點大關，為7月底以來首見，最高觸及39,080.64點，創下7月31日以來新高。

美國7月個人消費支出（PCE）通膨指數符合市場預期，進一步鞏固聯準會將9月會議「溫和」降息的預期，激勵上周五美股收高。美國9月2日周一適逢勞動節，美股休市。

市場普遍認為聯準會不至於在9月降息50個基點，美元兌日圓走升，日圓貶值為日本出口類股帶來提振。Uniqlo母公司、日經重量級成分股迅銷（Fast Retailing）晨收漲0.5%、豐田汽車漲0.9%、本田汽車漲1.6%、馬自達漲0.8%。

IHI Corp早盤收漲4.5%，在日經指數成分股中漲幅最大，其次是川崎重工業（Kawasaki Heavy Industries）漲3.8%、愛德萬測試（Advantest Corp）漲3.2%。

本周市場將緊盯美國周四發布的請領失業給付報告和周五發布的8月非農就業數據。

Rakuten Securities首席策略師Masayuki Kubota表示，一些投資人仍然擔心美國可能硬著陸的風險。除非該疑慮消散，否則日經指數很難突破39,000點並持續走高。此外，日圓走勢也仍將是市場關注焦點。