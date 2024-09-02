中秋節即將到來，各大糕餅店都推出蛋黃酥吸客，一名網友近日在全聯發現，缺貨2周的蛋黃酥終於又出現，一盒3顆裝售價從原本的89提高到92元，平均一顆30元，消息一出，讓大批網友直呼「這價錢真的超便宜」、「便宜，外面一顆蛋黃酥都破百了」。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文，全聯的蛋黃酥缺貨2星期後再度出現，價格從原本一盒3顆裝89變成92元，漲3塊錢，有烏豆沙和棗泥口味，平均一顆蛋黃酥30.6元。

貼文PO出後，引起大批網友熱烈討論，「便宜，外面一顆蛋黃酥都破百」、「去年有買過，以價位來説算好吃，值得回購」、「還是便宜，很多家都貴死了，一顆直接漲20元以上，甚至更多」、「內餡不會太甜，就價格來說，解解饞是可以」、「它的成分有寫半顆蛋黃，單顆重量也不重，適合想應景的」、「便宜啦！烘焙坊的一顆就要68元了」。

另有網友指出，蛋黃酥一顆30元真的很便宜，全聯是大量進貨可以壓低原料價錢，但是現在蛋黃、麵粉、沙拉油、奶油都漲價，尤其鹹蛋黃，越接近中秋節越貴。

也有人解釋「沒有漲價哦，原本就是92元，之前是中元節感謝祭，特價89元，而且才3塊錢而已」、「之前就看過不同價格了，92、89元都有」。還有人好奇有沒有讓蛋黃酥表皮恢復酥脆的方法，有內行人分享，把蛋黃酥放進烤箱烤3～5分鐘，接著再燜一下，表皮就酥脆了。