台北羽球公開3日開打，中華羽協2日舉辦賽前記者會，寶島一姐戴資穎的教練賴建誠代為出席，表示小戴目前身體狀況雖未到百分之百，但小戴很想打台北賽，目前身體狀況在控制範圍內，她預計正常出賽，也會看身體狀況，來看可以打到何種程度。

戴資穎在2024巴黎奧運帶著膝蓋傷勢努力奮戰，止步於小組賽，經過短暫調整，繼續在8月底超級750系列日本羽球公開賽出賽，雖然搶進4強卻也讓左膝傷勢復發，無奈退賽提前返台接受檢查、治療，以能在台北羽球公開賽出賽為下一個目標。

戴資穎的教練賴建誠表示，目前小戴身體狀況還算正常，「小戴自己本身希望能夠參加，畢竟這是在台灣辦的最大比賽，儘管傷勢還沒有百分之百好，不過還在控制範圍內，目前應該是會在台北羽球公開賽出賽，至於打到什麼程度，以小戴身體狀況優先考量。」

賴建誠補充，會以保護小戴膝蓋傷勢下來做戰術，至於是否有討論過是否不打台北賽，賴建誠回應：「小戴自己本身希望能夠參加，畢竟這是在台灣辦的最大比賽，應該目前正常出賽，醫療團隊也不會阻止，都會隨時評估她的狀況，有什麼狀況會有調整，目前就是正常出賽。」