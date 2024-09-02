造型師Enzo Lin（林宏忠）過去經常帶著極具個人風格的前衛造型，出現在綜藝節目《康熙來了》，但他卻於8月25日傳出過世消息，親姐證實他是因為癲癇發作猝逝，享年42歲。Enzo的告別式今（2）日在台北第二殯儀館舉行，生前好友Makiyo（川島茉樹代）一早就到場幫忙化妝，許久未現身的ㄚ子也到場送好友最後一程。

Makiyo跟Enzo的交情頗深，過去常常一起出席時尚活動，最後一次見面是在今年初的春節假期，「他今年過年來家裡玩，那時候比較瘦，但他本來就很愛比瘦。我們每次碰到都很珍惜當下，每張照片都記很清楚，是很寶貴的回憶」。Makiyo感謝Enzo讓他知道珍惜的重要，「他也一直很關心大家，我希望可以跟他一樣」。

《康熙》造型師Enzo告別式！Makiyo夢見他「從棺材跳出來」

Makiyo穿著Enzo生前給他的衣服、包包現身告別式。（謝采恩攝）

Makiyo今天有幫Enzo化妝，她坦言有點怕失敗，「以前我們出去玩，我都會幫他化妝，他很在意他的眼線，但今天沒有幫他上眼線，氣色就是剛睡著」。她表示，在Enzo離開第二天後，有在夢裡遇見他，「我真的夢到幫他化妝，他還從棺材跳起來跟大家拍照」。而Makiyo今天沒有看到Enzo穿什麼衣服入殮，只看到他最愛的柏金包、喜歡的東西都有在身邊。

說好開心送別，Makiyo還是忍不住哭了。（圖／謝采恩攝）

Makiyo說，Enzo真的是很時髦、跳tone的人，過去一起參加Lady Gaga演出派對時，浮誇作風讓她印象深刻。Makiyo感嘆說，今在告別儀式上看著Enzo照片，內心忍不住想到一句話：「還好不是他送我，他真的會更痛苦，因為他是感情很深的藝術家。」碰巧的是，Enzo在離世前2周，還有傳訊息要Makiyo照顧好自己，要平安、健康、快樂，冥冥之中好像就是在交代自己即將離去，但Makiyo說：「他常常留言說這些關心大家，他有交代我這些，所以我不可以沮喪 ，聽到那個留言讓我比較有責任感。」最後她也哽咽給Enzo告別：「永遠愛他！希望他可以永遠開心，一直都愛我們，還要美美的。」

Enzo告別式，藝人好友前來送別。（圖／謝采恩攝）

Enzo的告別式會場小巧溫馨，投影幕上不斷播放著他生前和好友們的親密合照，還有他在《康熙來了》與一些造型活動的現場，可見他的才華洋溢，讓眾人都相當捨不得他的離去。好友造型師也靈堂前哽咽說：「謝謝你讓我踏入你美好的人生裡面，還好我們每次見面都會珍惜當下所有，有這些美好的回憶就夠了，請你照顧好每個好友，我們也很愛你，現在只是暫時再見而已，再見了。」