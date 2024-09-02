安勤今年上半年終端應用領域比重，醫療25%、零售18%、Gaming 15%、工控16%、其他26%。醫療較弱主因歐洲大客戶專案到尾聲，部分訂單也遞延到下半年；工業狀況超出預期；零售大專案已完成出貨，但目前也陸陸續續有專案進來；博弈因為客戶較單一，衰退幅度沒想像的高且後續也還有再找其他案子。

安勤各地區狀況，歐美市場中藉由高階HPC醫療ODM長單經驗及出貨實績、延伸觸角至更多醫療應用領域(視網膜、超音波、內視鏡、洗腎機、檢測設備等)，爭取一線醫療客戶供應商整合商機；中國落實一線車廠工業自動化產品出貨時程與品質要求掌握中國國產化要求趨勢，積極搶攻信創產業客戶爭取在華外企國產化需求，預估第四季啟動；日本市場，安勤零售餐飲客戶持續擴大海內外合作持續開發新零售需求與商機。

展望後續營運，今年維持季季走高不變，第三季即觀察八九月的出貨狀況，但預估差異不會太大，而第四季勢必正成長可期。毛利率方面，除了零售外，都比平均毛利高，整體毛利率有機會再往上，明年成長度應更可期。