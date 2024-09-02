藝人明道近年成了大陸直播帶貨藝人界的流量男神，去年雙11購物節，曾締造6場直播創近10億台幣銷售額、單場線上觀看人數高達800萬人。他2024年持續發爐，更與大陸流量小生肖戰、「國民弟弟」吳磊、趙思露，被遴選為百事可樂攜手合作的2024年度巨星，9月9日並將回台擔任 COZY PUNCH全球大使，見見久違的粉絲。

此外，去年9月明道也在阿里巴巴直播以「霸總到爸總」登微博熱搜榜，獲得高達4億次的觀看次數。當時他與侯佩岑在淘寶直播時吸引超過377萬名觀眾觀看，而與金鐘視帝張晨光合作直播6小時，也創下453萬觀眾觀看，且銷售總額逾新台幣1.2億。

明道即將與百事可樂合作。（鏡藝宏海提供）

明道最經典的直播，就是2021年時，在抖音8小時內狂吸近9000萬台幣，湧入7萬1千張以上訂單，他在過程只吃了一個漢堡和上了一次廁所，被笑是憋尿帶貨大王。

明道將回台擔任COZY PUNCH全球大使。（鏡藝宏海提供）

從《王子變青蛙》等偶像劇建立深情霸總形象，百事可樂肯定明道在市場和觀眾心中的認可度極高，近日發布最新廣告短片中，安排明道再以深植人心「霸總」身分出場，搭配職人工作中的各種場景，一發布火速被瘋狂轉發。網友看到他入木三分演技和一身霸總西裝氣勢登場，都想念起他昔日經典，讚嘆說：「還是那個味兒！」不少人同時回覆「爺青回」，來表示看到自己對以前的記憶再次出現的興奮心情。百事可樂也表達認同明道為社會帶來正能量，充滿人格魅力及專業度、對待工作的敬業與嚴謹、堅守初心的認真態度，與百事可樂的品牌精神不謀而合。