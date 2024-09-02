勞動基金運用局今（2）日公布，整體勞動基金截至7月底止，運用規模為6兆8,530億元，今年截至7月底之評價後收益數為8,857億元，收益率14.33％，7 月金融市場表現漲跌互見，單月收益數為864億元。

其中，新制勞退基金運用規模為4兆4,715億元，收益率14.24％；舊制勞退基金運用規模為1兆557億元，收益率16.42％；勞保基金運用規模為1兆1,002億元，收益率 15.37％；就保基金運用規模為1,709億元，收益率3.59％；勞職保基金運用規模為360億元，收益率0.97％；積欠工資墊償基金運用規模為187億元，收益率9.41％。

受衛生福利部委託管理之保年金運用規模為6,075億元，收益率為15.13％；受農業部委託管理之農民退休基金運用規模為 176 億元，收益率為16.13％。

勞動基金運用局回顧7月金融市場表現，美國總統候選人更換致總統大選政治不確定性升高，加上重要科技公司財報表現不佳，引發市場對於科技產業發展進度疑慮，惟通膨數據表現穩定，且美國第二季經濟成長較前季表現亮眼。

7月主要金融市場漲跌互見，其中MSCI全球股票指數7月份表現為1.61％，今年累計上漲13.10％；MSCI新興市場股票7月份表現為0.25％，今年累計上漲7.68％，台灣加權股價指數7份表現為-3.62％，今年累計上漲23.81％，彭博全球綜合債券指數7月份表現為2.76％，今年累計下跌0.49％。

勞動基金就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（103～113年7月）平均收益率為 6.83％，國保基金近10年多（103～113年7月）平均收益率為7.36％，長期投資績效穩健。