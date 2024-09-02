退撫基金管理局今（2）日公布退撫基金今年截至7月底止，自行經營方面固定收益為129.41億元、收益率4.04％，資本利得441.99億元、收益率26.64％，委託經營收益719.4億元、收益率17.94％，合計收益達1,290.8億元、收益率14.54％。

退撫基金管理局表示，今年截至7月底止，台灣10年期公債平均殖利率為1.5％（期間化為0.87％）、台灣加權股價指數上漲23.81％、MSCI全球指數上漲13.1％、彭博全球綜合債券指數下跌0.49％。

在長期投資績效方面，以112年12月31日為基準日，近3年、5年加權平均年收益率分別為6.13％、7.33％。

另截至7月底止，退撫基金規模為9,832.6億元，其中，國內投資金額為5,298.89億元，配置比率為53.89％；國外投資金額為4,533.71億元，配置比率為46.11％。

台股超旺！勞動基金前5月獲利逾6千億元 收益率近10％
勞動基金收益亮眼！7月大賺864億 年收益率破14％
《基金》安聯AI收益成長多重資產基金 3天募資86億元
#退撫基金 #收益率 #指數上漲 #投資金額 #月底
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷