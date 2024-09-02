新青安政策引爆房市熱潮，加上房價大漲，購屋申貸金額拉高，使得各家銀行的房貸水位逼近滿載，紛紛祭出相關措施因應，進而出現「限貸令」的混亂狀況，總統賴清德昨（1日）晚澄清央行沒有限貸令，是金融行庫因應過當，政府會處理。此發言引發熱烈討論，被視為房市利多，但台股營建族群今（2日）反而開高走低，出現賣壓。

賴清德接受媒體專訪時重申央行沒有限貸令，只是依照法律規定，提醒各銀行對房地產的融資不能超過本身資產的30%，是「金融行庫因應過當了」賴清德強調，行政院長卓榮泰會找央行瞭解並處理，希望民眾安心。

賴清德此番發言，被PTT論壇網友們視為「開綠燈」為限貸令解套，房市將持續火熱，「這咖真的會搞到台灣金融風暴，你開上限就是等死」、「防火牆為何要去變動？中國房慘，不就無腦貸造成的」、「哪裡因應過當？銀行只是按照法規吧」、「房市真的是經濟火車頭，繼續噴。」

台股營建族群今開高走低，類股指數一度衝到672.20，大漲逾1.6%，但隨即出現賣壓，下殺逾1%，高低震盪近3%，針對營建股的震盪走勢，Yahoo財經報導，亞洲證券投顧分析師吳岳展表示，雖然總統的言論可能短期內提振市場信心，但考慮到營建股已經經歷了一輪顯著漲幅，未來的上行空間可能有限。