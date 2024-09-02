陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔2日認為，柯文哲被無保請回，是檢方沒有說服審理的法官具有羈押原因並且有羈押必要，她也強調，羈押與否，與是否有罪，是兩件事。（摘自林志潔臉書／陳育賢新竹傳真）

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的京華城案遭北檢逮捕並聲押，不過，台北地院羈押庭最後裁定無保請回，社會反應兩極；陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔2日認為，是檢方沒有說服審理的法官具有羈押原因並且有羈押必要，她也強調，羈押與否，與是否有罪，是兩件事。

林志潔說，羈押是非常嚴重的強制處分，被告還沒有被判有罪確定，就必須被拘束人身自由，司法會非常審慎。

北院無保請回的原因，是認為就目前證據，檢方尚未堅強舉證柯主席涉京華城案嫌疑重大，這釋放兩個訊息，第1，羈押審理庭法官依照現存證據，認為檢方無法證明主導案件為柯主席。第2，羈押審理庭法官依照現存證據，不認為柯主席有逃亡之虞。

簡單說，檢方沒有說服審理的法官具有羈押原因並且有羈押必要。這也可能跟部分因為限制閱卷，導致不容易成為羈押理由，這是1個兩面刃。要強調的是，羈押與否，與是否有罪，是兩件事。

林志潔以新竹市長高虹安為例，當初是60萬元具保請回，但最後一審判決有罪，而我們也看過多個雖然進行羈押，但最後無罪的案例。

她相信檢方會對法院的決定提起抗告，目前整個司法程序還在非常初步的階段，連起訴都沒有，司法是檢方和辯方的拉鋸和對抗，檢方如要將被告定罪，就要更加油，而被告也需要尊重司法，動輒「絡人」聚眾騷擾司法，實非正確示範。

林志潔指出，柯文哲身上有多個案件和疑義，攸關政治人物誠信與操守，民眾黨多位首長涉入貪腐，政黨危機正要開始，也足供所有政黨為警惕。

★未經判決確定，應推定為無罪。