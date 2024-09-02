累計今年前八月總市場登錄台數30.76萬輛，較去年同期微幅成長0.3％，為2006年以來次高，去年前八月為31.26萬輛，2005年前八月為36.19萬輛。

其中，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於8月合計登錄9,870台，雖年減15.7％，市佔33.6％，市占創近12年來同期新高（※2012年8月市佔率34.1％）。

TOYOTA 8月登錄8,284輛，年減16.1％，單一品牌市占率28.2％。COROLLA CROSS及TOWN ACE本月分別以1,903輛及1,914輛分居乘用／商用車市場NO.1，進口熱銷車款RAV4也以1,271輛的成績搶下進口車市場NO.1的位置；小休旅常勝軍YARIS CROSS本月亦繳出1,115輛的銷售，位居全市場NO.4的位置。以上車款不僅攻占本月全市場TOP 4車款，更是本月唯四銷售突破千輛以上的車款。