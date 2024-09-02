新北市淡水陳姓裝潢公司老闆，今（2024）年5月找來李姓前員工談判，雙方對分配報酬有歧異，陳先拿鐵棍猛刺李男，緊接著一旁張男動手毆打，陳男的17歲兒子持摺疊刀刺死李男，陳男為了保護兒子以及張姓小弟，一肩扛起所有責任，檢警查出持刀的是陳的兒子，依傷害、重傷未遂等罪起訴張、陳2人，陳男另外亦遭起訴頂替罪。

李姓死者本來是裝潢公司學徒，陳老闆懷疑他侵吞帳款，今年5月5日晚上10點攜帶開山刀到場談判，陳以及女友、兒子以及張姓員工等4人，雙方無法達成共識，李男先抽刀，陳男也起身拿鐵棍，張男拿茶几上的煙灰缸，陳的17歲兒子在後方持摺疊刀，雙方打成一團，李男心臟背部共計遭刺14刀，送醫仍因左心室壁、心臟大量出血死亡。

陳男自知事態嚴重，第一時間並沒有考量未成年兒子刑責較輕，刻意隱匿事實，一度說「身體不好，死在裡面算了」，案發後2人，檢警根據傷勢察覺致命的刀傷，與陳男所持的凶器不同，少年也才坦承犯案。

陳男坦承犯下頂替罪，起訴書指出，陳、張分持鐵棍、煙灰缸攻擊李男，少年突然持刀衝向李男，並刺死李男，認定陳、張並無殺人犯意，陳男犯傷害、頂替罪，張男攻擊頭部涉犯重傷未遂罪，依法起訴，其餘在場的員工友人共4人均獲不起訴處分。

★未經判決確定，應推定為無罪。