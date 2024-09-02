地方臉書粉專「高雄點」小編，今上午11點到漢神巨蛋購物中心，百貨才開門1分鐘，就有大批民眾在B1鼎泰豐前等候位，人潮多到擠爆通道，圖文吸引在地人關注，有女網友也目擊百貨保全才開大門，一堆人直衝B1，盛況讓她直呼「真的很誇張。」

「高雄點」小編今（2）日於臉書粉專及IG上傳一張照片，只見漢神巨蛋B1鼎泰豐前聚集待用餐民眾，人潮擠爆通道，他表示漢神巨蛋上午11點營業，才開門1分鐘鼎泰豐就已爆滿，店員還高舉「從這裡排隊的牌子」，以維持秩序。

貼文吸引逾5千名網友按讚，其中一名女子說，她看到百貨保全一拉開大門，一堆人馬上衝B1，「真的很誇張」，其他人則說，因鼎泰豐不接受訂位，只能到現場候位，「我上次11點05分到鼎泰豐時，已要候位15分鐘了」、「開門大家衝鼎泰豐」、「鼎泰豐真的是歷久不衰」、「不用感到意外，這是日常。」

部分人見鼎泰豐用餐人潮盛況，認為可能是學校開學，父母外出放風，「小孩或孫子去上課了，馬上衝去吃好料慰勞自己」、「是家長慶祝開學的舒壓日。」