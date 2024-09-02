行政院長卓榮泰今接見英國駐台代表鄧元翰(John David Dennis)，卓指出，台灣有很好的製造科技高端產業，從設計軟體至人才培育，可與世界先進國家學習，努力共同研發，但台灣也遇到一些問題，針對風力發電，希望世界主要能源產業國家持續給台灣更多技術研發，培訓更多人才，工程方面也能彼此互相協助跟進步。

卓榮泰說，英國政府今年7月完成國會大選，新首相也順利上任，希望在新人新政的努力下，英國國內政治能夠穩定發展，台英雙邊關係也能持續提升，而他目前也上任超過100天，目前最重要的工作就是明日召開的經濟發展委員會顧問會議，網羅國內外許多經濟意見領袖、有實務經驗的負責任，討論世界連結的經濟問題。

卓榮泰說，台灣有很好的科技產業，但許多先進技術仍要跟世界先進國家學習努力，而目前台灣很欠缺，也遇到一些問題，台灣雖有很好的風力發電，仍希望世界主要能源產業國家，持續給台灣更多技術研發，培訓更多人才，在工程進行方面，雙方互相協助跟進步。

卓榮泰說，英國是台灣對歐洲第三大的貿易國，而台灣是英國對亞洲第五大的貿易國，提升雙邊貿易關係是有急切、需要的，今年雙邊更簽署提升貿易夥伴關係的ETP協議，對投資數位發展、綠能跟進轉型各方面都有實際合作，針對雙邊能源也有超過40家離岸風電業者跟台灣進行工程跟科技研發和合作。

卓榮泰強調，希望台灣更有機會、更有能力成為世界國際社會的一份子，盼能加入CPTPP區域合作，台灣會負起更多的責任，維繫印太地區台海安全；鄧元翰說，英國今年將成為CPTPP的正式會員國，屆時將與台分享經驗，協助台灣加入，且台英即將簽署有機產品出口到台灣的備忘錄，未來台英將有更多具體成果。