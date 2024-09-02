民眾黨主席柯文哲今（2）日被裁定無保請回，引起外界熱議，而綽號「最強菜農」的林佳新指出，柯聲稱自己不知道容積率840%，凸顯出整個民眾黨上下什麼都不知道、團隊荒腔走板是他們最大的問題，而柯的案子不是無保請回就結束，他們未來要如何應對司法與政治攻防？

林佳新今在臉書發文表示，柯文哲被無保請回，對民眾黨固然是好事，但此前沒有累積政治迫害的鋪陳，到後面法官裁定收押台北市前副市長彭振聲，這些事都幾乎確定，京華城案是違法弊案。

「民眾黨最大的問題還是荒腔走板的團隊」，對於柯文哲聲稱自己不知道容積率840%，林佳新指出，政治獻金、柯文哲買房，整個民眾黨不知道；京華城案細節，時任市長的柯文哲不知道，一個什麼都不知道的政黨，連對外解釋都顯得蒼白無力，而柯的法律案件並不會隨著被裁定無保請回就結束，他們未來要如何應對司法與政治攻防？

林佳新也分別向白營和藍營喊話，白營方面，他表示自己對小草出征沒意見，但還是要奉勸，民眾黨沒有他們想像的無堅不摧，如果到處情勒出征，未來民眾黨就算真的被政治迫害，都不會有人願意幫叫屈。藍營方面，不落井下石是好事，但這也要建立在民眾黨中央不再揶揄或拿國民黨做文章的基礎上，若國民黨不在意黨對黨的互相尊重，還熱臉貼冷屁股，被動接受對方情勒，「那我還不如幫本黨支持者棒打落水狗！」