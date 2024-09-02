日前已有潛在申請投資人進入北門車站飯店現勘。（林鐵及文資處提供／呂妍庭嘉義傳真）

北門車站飯店位在嘉義市蛋黃區，具備地利之便。（林鐵及文資處提供／呂妍庭嘉義傳真）

位於嘉義市林鐵北門車站旁，已閒置長達14年的麗星大飯店正式啟動招商，農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處將明天9月3日公告徵求民間參與「嘉義市阿里山林業鐵路北門車站飯店修建營運移轉案」，開放有意願的企業投件競爭，預計最低投入金額1.38億，每年需繳納固定權利金750萬元給林鐵及文資處，如順利取得經營權，營運許可為35年。

麗星大飯店已完工多年，因前身為林務局的林業署與宏都阿里山公司的訴訟糾纏多年，光鮮亮麗的建築物閒置14年，2021年7月底雙方達成和解後，阿里山林鐵及文資處即朝促參案規畫。

林鐵及文資處表示，北門車站為旅館及車站複合多目標利用建物，原名為麗星大飯店的北門車站飯店主體為地下1層、地上7層鋼筋混凝土構造建築物，客房135間，營運範圍樓地板面積約2萬335平方公尺，將採修建─營運─移轉（ROT）促參方式委外營運，等標期45天。

林鐵及文資處指出，ROT案受理依我國公司法成立之公司或於我國設有分公司之外國公司之單一法人申請，亦可以由3間（含）以下廠商合作聯盟，許可年期20年，營運績效良好得優先定約15年，最低投資金額1.38億，每年繳納固定權利金750萬元，變動權利金則依各年度營業收入級距之9％、10％。11.5％、13.5％費率計收，主體事業包括住宿、餐飲、商品販售及規畫與林業、林鐵、文化、生態相關等展示營運服務。

ROT案明天起公告招商，10月17日需完成投件申請，日前潛在申請投資人進入北門車站飯店現勘，林鐵及文資處副處長周恆凱說，收到投件申請後，會先審核廠商相關文件，之後再進入評選，會選出最優申請人，預定12月底前議約、簽約。

周恆凱說，目前預估整修成本就要1.38億元，所以廠商投資最低門檻就是1.38億，除每年繳交的固定權利金，營利達到一定金額再依比例收變動權利金。

林鐵及文資處認為，北門車站飯店位在嘉義市蛋黃區，具備地利之便，除可就近服務林鐵全線通車後具有旅宿需求的旅客外，飯店周邊人文氣息濃厚、景點串聯完整，如檜來嘉驛主題列車、北門驛、檜意森活村、嘉義車庫園區、阿里山林業村、國定古蹟-嘉義舊監獄、嘉義市立美術館等，前往文化路商圈僅5分鐘路程，未來還有林鐵服務中心、嘉義市總圖書館等利多加乘，有助於飯店經營業者推出靈活多元兼具在地特色的旅宿方案。

林鐵及文資處歡迎對營運飯店、推廣林鐵文化有熱忱、創意的廠商踴躍投件申請「嘉義市阿里山林業鐵路北門車站飯店修建營運移轉案」，更多資訊公開於財政部「促進民間參與公共建設資訊網」(https://ppp.mof.gov.tw)或至林鐵及文資處官方網站(https://afrch.forest.gov.tw)查詢。