「3場比賽（沒進球）對我來說是很多，但OK，因為我相信自己的隊友，也相信進球遲早會來。」法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）的西甲生涯首顆進球，2日終於在開季第4輪對皇家貝提斯之戰報到，他在第67分鐘接獲巴維爾德（Federico Valverde）的腳後跟妙傳，反越位左腳推射破門，隨後再罰進12碼球，「梅開二度」助皇家馬德里於主場2比0勝出。

「我的足球生涯進了很多球，我也確信自己將會進球。」姆巴佩表示，對他來說，壓力是要適應新的球隊，進球則不是壓力，「這是足球，我有自己的能力，我是作為基利安（姆巴佩名）來到這裡，沒有壓力，我很開心，我想幹活。」

姆巴佩本季風光加盟皇馬，但在開季首個比賽，歐洲超級盃對亞特蘭大罰進12碼球之後，他在西甲聯賽頭3輪有17次射門、進球期望值達到1.8，卻遲未破門。不過強調對隊友有信心的他，2日也獲得強力支援，巴維爾德送出巧妙的腳後跟妙傳，讓姆巴佩輕鬆打進破門率超過6成的絕佳機會。隨後小維尼修斯（Vinícius Júnior）掙得12碼球，也讓給姆巴佩操刀，讓他這晚成為伯納塢主場無可取代的主角。

「維尼修斯非常無私，讓基利安去罰，他們的關係很好。」皇馬教頭安切洛提（Carlo Ancelotti）表示，對於進球他們從沒給姆巴佩壓力，「他踢出一場好球，在禁區內很有效率，他非常努力也把握住機會。進球對他來說很重要，但我們靠的是團隊合作。」

本季是姆巴佩職業生涯第11季，梅開二度讓他累積192顆聯賽進球，只是前190顆都是頭10年在法甲聯賽所攻入，他曾在效力摩納哥、巴黎聖日爾曼時贏得7座法甲金靴，如今要在歐洲第一聯賽挑戰這項榮譽，也總算邁出了第一步。