柯文哲無保請回！賭輸網敲碗高空彈跳 王世堅：等北檢抗告 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，台北地院今（2）凌晨將柯文哲裁定無保請回，由於民進黨立委王世堅曾撂話若柯文哲沒被羈押他就要去高空彈跳，小草今灌爆王世堅臉書，要求兌現承諾。對此，王世堅今早在立院回應，稍安勿躁，因為檢方這幾天就會提出抗告，「以我的信用，再等個幾天，等檢方的抗告，大家可以接受吧。」

王世堅表示，他尊重司法，只要是法院裁定，全國、民眾社會各界都完全尊重。但是這案子這幾天檢方就要抗告，而且這次法院裁定的理由，有許多是社會各界與檢方一致認為這部分很容易補足說明與證據，他個人也是。他相信法院的判決，但是稍安勿躁，因為檢方會提出抗告。

王世堅說，這麼重大案子，他舉鄭文燦的案子為例，鄭文燦也是三進三出；至於他跟柯文哲賭的高空彈跳，這非常容易、很簡單，自己信用非常好，相信大家對他去高空彈跳是很有信心的。

王世堅表示，現在會期剛開始，而且檢方要提出抗告，「如果抗告有結論，我再來做該有的行動，這樣比較妥當」。

王世堅說，其他實質的部分，不管是檢方，尤其柯文哲心知肚明，這事情一時半刻沒辦法善了，如果說市長非建築都更專業，沒辦法全然了解都委會運作，如果以此做為無重大涉嫌的理由，這部分，大家會有不同看法。

王世堅認為，如果這樣能夠成立，以後市長都很好當，也不是交通專業、不是財務專業、不是建築專業、也不是環保專業，通通都不是專業，難道通通不用負責？

王世堅話鋒一轉說，全體國民當有涉嫌任何案子，法院都是站在保護涉嫌人的立場，除非有很明確證據，否則法院以保護為首要原則，不予羈押，這部分是法院在人權概念上，非常大的進步，這是對的，要追溯任何人，還有其他程序、方式，甚至要補足更多證據，所以法院很勇敢做出裁定，這是值得肯定。

王世堅說，法院裁定的理由，檢方應該很容易舉證來做反駁，這幾天，這齣司法之間的攻防，給我們整體社會很好的社會教材，「以我的信用，再等個幾天，等檢方的抗告，大家可以接受吧。」