寶島羽球男單一哥周天成在BWF超級750系列日本羽球公開賽打進到冠軍賽，才以17比21、20比22不敵法國選手拉尼耶（Alex LANIER）屈居亞軍，不過臨時退出接著的超級500系列韓國羽球公開賽，原因是使用呼吸阻力訓練器熱身時操之過急導致左肺泡及周圍軟組織受損，經過一周左右休息調整，周天成2日出席台北羽球公開賽斯賽前記者會時透露，目前恢復非常好，參賽完全沒問題。

對於這次使用呼吸器協助訓練出現狀況，周天成回應，回來後有跟呼吸治療師溝通，收到的建議是做這些訓練時不要太急，要在能專注的狀況以及充分的時間，「太趕的話次數不要多，要緩和調整，不是越多越好，質量夠就好，這個訓練可能會暫時暫停一段時間再開始。」

對於台北羽球公開賽回到台北小巨蛋，且票券幾乎售罄或兌換完畢，周天成感謝大家支持羽球，對於台北公開賽他的目標是是一場一場是一場一場打，「每一場當做最後一場，全力以赴！」