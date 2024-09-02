民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，遭檢方聲押禁見，被帶走69小時後，今（2日）凌晨3點多被當庭釋放、無保請回，北檢將提抗告。媒體人謝曜州針對此事提及「兩個不相信」，並強調後續抗告還有戲唱，就看兩個不相信哪個先被打破。

柯文哲捲入京華城弊案，事件延燒數日，更傳出柯文哲妻子陳佩琪曾多次拿大筆現金到ATM存款，金流被受質疑；對此，謝曜州今在臉書表示，他當時看到上述訊息時便認為，若只有這樣，柯就沒事了。

謝曜州進一步說道，他始終覺得有兩個事不敢置信，包括一、不相信會有京華城的直接金流流到柯家；二、不相信北檢會在沒有一刀斃命的證據下搞這麼大，沒想到第二個不相信還真的應驗了。

謝曜州說後續抗告還有戲唱，就看兩個不相信，哪一個先被打破，若第一個不相信最後被打破，民眾黨就會整個打包；反之若是第二個不相信被打破，就是民眾黨浴火重生、小草回歸的時刻。