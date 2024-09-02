「超加工食品」普遍存在於日常生活，包含微波食品、泡麵、罐頭、洋芋片等。減重醫師魏士航提醒，超加工食物吃太多，會增加罹患32種疾病風險，因心血管疾病而死亡的機率也會提高50%；他分享有位65歲男子，退休後貪圖方便，早餐吃包子，午餐吃微波飯或麵，晚餐吃冷凍水餃，餐餐都是超加工食品情況下，糖化血色素飆到10.2%，活生生吃出糖尿病。

魏士航指出，國際上最廣泛使用的「NOVA」飲食分類系統將加工食物分為4等級。以雞蛋為例，未加工的雞蛋屬於第1級；加鹽巴調味的荷包蛋屬於第2級；將第1、2級食品組合後再加工的蛋黃醬，被歸類在第3級的「加工食品」；至於添加了防腐劑、甜味劑、修飾澱粉等成分後製造出來的蜂蜜蛋糕，就是第4級的「超加工食品」。

魏士航指出，超加工食品不僅取得容易，研發時食品製造商和食品科學家更會以「極樂點」的概念，計算出食物中的糖、油、鹽的完美比率，設計出吸引人、能帶來滿足感與誘導渴望的食物。

魏士航指出，超加工食品所加入的大量精緻澱粉與脂肪，將增加大腦分泌多巴胺，使消費者感到快樂，促進食慾，最終刺激出類似於藥物成癮的獎勵機制，讓人對這些食物上癮，難以節制。

魏士航說，他之前因家庭事業兩頭燒，曾有一段時間，每晚小孩就寢後，太太就會吃一包洋芋片紓壓，若老婆沒吃完，自己也會幫忙嗑光，直到發現衣服變緊，才驚覺不能再這樣放縱，「我們算有警覺性的，一般民眾不克制很容易就吃出肥胖病」。

魏士航說，曾有一位65歲的男子，退休後為了方便，每週都會到大賣場買冷凍食品，早餐吃包子、饅頭，午餐吃微波加熱的炒飯、炒烏龍麵，晚餐若是老婆沒煮，就吃冷凍水餃。結果不僅身材走樣，體重飆升，還活生生地吃出糖尿病，就診時糖化血色素高達10.2% （正常值4.0-5.6%）。

魏士航表示，今年刊登在「英國醫學期刊」的研究顯示，從大腸癌、睡眠問題、氣喘、高血壓到代謝症候群、過重、第2型糖尿病等32種疾病，都與攝入大量超加工食品有關。研究指出，攝取過量超加工食品，會提高50%的心血管疾病死亡風險和代謝症候群發生風險，焦慮等心理疾病發生風險，也會增加48%到53%。

如何戒斷超加工食品？魏士航分享以下3招。

■改變購物環境：採買前先列好購物清單，減少衝動購物，並選擇肉舖、生鮮鋪或提供較多健康選項的店家。

■改變時機點與份量：超加工食品所適時享用即可。例如只在出遊時吃洋芋片，每週最多不超過3次。

■學會辨認成分標示：選擇成分相對單純的品項，避開看似健康卻含有過多的醣和油脂的食物，例如燕麥奶。