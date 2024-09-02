台北地院今（2）凌晨3時許，裁定前台北市長、民眾黨主席柯文哲無保請回，柯文哲目前與太太陳佩琪在民眾黨立委黃珊珊家休息。馬英九基金會執行長蕭旭岑直言，柯文哲如此信任黃珊珊，小心「人講講不聽，鬼牽牽著走」，並強調，賴清德總統上任以來的所作所為，就是要拆解國會多數，在任內完成中華民國台獨化，在野只有合作才能擋下來，「除了藍白合，別無選擇」。

蕭旭岑今日接受專訪時指出，前總統馬英九當年被司法追殺的軌跡，和現在的柯文哲很像。首先，都爆料給特定週刊，塑造貪污、有罪的氛圍；第二，由檢察長親自開專案會議，一定要把他辦倒；第三是疲勞偵訊，馬英九那時候站了14小時，柯文哲搞三天三夜，創下紀錄。

蕭旭岑表示，民進黨執政當局要追殺在野黨重要人士，從當年的馬英九到現在的柯文哲，看到同樣的軌跡，從洩密到三中案，馬英九所有的案子都無罪，但是所有辦過他的檢察官都升官，這就是為什麼現在的檢察官要辦柯文哲，因為一定會升官。

蕭旭岑提到，從藍白不合到政治獻金案等，柯文哲無法處理黃珊珊，現在也還是如此信任她，而耳根子軟是柯文哲政治的弱點，柯被無保請回後沒有返家，卻先直奔黃珊珊住家討論事情，酸「人講講不聽，鬼牽牽著走」，這是柯文哲在政治上需注意的。

蕭旭岑認為，執政當局追殺柯文哲，民眾黨的支持者一定不能接受民眾黨立委去和民進黨立委合作，國民黨要思考的是，立法院合作能否延伸至2026、2028，這需要一個機制，而國民黨這次展現維持在野合作的格局，沒有口出惡言、落井下石，接下來藍白應進步討論政治合作。

蕭旭岑指出，從今年總統大選即證明，藍白沒有合，賴清德一定躺著當選，很多黨內同志說要靠自己，政治是需要務實看待，實力夠當然能靠自己，實力不夠則要和盟友合作，在立院多數是政治現實，不合作對得起反對民進黨繼續執政的六成民意嗎？這不是選擇題，而是順應民意。

蕭旭岑強調，「除了藍白合，別無選擇」，賴清德的所作所為，就是要拆解國會多數，要在他任內完成中華民國台獨化，在野只有合作才能擋下來。國民黨的同志不要再說自立自強、挺著胸膛倒下去這種很荒謬的言論，只有在野合作、正視現實，才能對抗這樣不公不義的執政黨。

★未經判決確定，應推定為無罪。