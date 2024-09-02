消防人員將刀片從耕耘機上卸下後，將廖男送往醫院救治。（新北市消防局提供）

新北市淡水區三空泉地區今（2）日上午9時許發生耕耘機操作意外。68歲的廖姓男子在自家耕田時，不慎使耕耘機失控，導致刀片打中右小腿，刀片卡在腿上無法動彈。警方與消防人員接報後立即趕赴現場，將卡在廖男腿上的刀片破壞卸下，隨即將他送往淡水馬偕醫院治療。目前廖男意識清醒，正在醫院接受進一步觀察與治療。

新北市消防局第三大隊長陳志德提醒民眾，若遭遇異物插入體內，千萬不可貿然自行移除，因可能已傷及深層血管，隨意移動恐導致大出血，應保持冷靜並撥打119求助，避免造成二次傷害。