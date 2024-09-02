台灣科技業蓬勃發展，財信傳媒董事長謝金河以「台元科技園區盛況空前」為題在臉書發文指出，他近日參訪聯發科子公司達發科技，達發斥資20.88億元，購入5526坪，平均每坪單價37.79萬元，可以看出竹北地區連辦公室大樓價格都不低。謝金河更透露，該科技園區所有新蓋好的大樓都被搶購一空，可以看出台商回台投資力道很強大。

謝金河表示，達發新總部一個多月前才搬進台元科技園區，這座台元科技園區第十期的2A棟大樓，根據達發7月26日的公告，公司斥資20.88億元，購入5526坪，平均每坪單價37.79萬元。

謝金河說他特別參觀一個樓層1300坪的新大樓，達發拿下五個樓層，看起來很大器，他特別朝窗外看，整個台元科技園區正在大興土木，所有新蓋好的大樓都被搶購一空，可以看出台商回台投資力道很強大。

「這個地方原本是裕隆集團的台元紡織廠，負責開發的文生開發從2001年起開始推出科技園區大樓，很多IC設計公司都在這𥚃創業」。謝金河強調，台元科技園區經過20年的發展，已經沒有空地，而且，科技大樓從一期到十期，新開發的大樓，廠商立即進駐，除了竹科，這裡是新竹最熱門的科技重鎮。

謝金河回憶2022年參訪聯發科時，聯發科股價跌到533元，蔡明介董事長突然駕臨會場和大家打招呼，沒想到是投資聯發科最好的時機，這次謝清江董事長率領大軍，頗有再創新版圖的企圖心，值得大家拭目以待。