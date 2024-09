蘇打綠《夏/狂熱(蘇打綠版)》專輯預購突破6萬張,打破復刻系列銷售紀錄,更比當年夏專銷售翻3倍。蘇打綠在電台訪問時提及,曾經因為半年之間發行二張專輯,被質疑後面發行的夏專輯是否過於倉促、有粗製濫造之嫌,如今15年後的復刻版本在實體買氣來到低谷的時代,不僅銷售創新高峰,也獲得網友瘋狂盛讚為「神專」、「沒有比這更偉大的復刻」、「神預言作品」。

為了夏專輯復刻,蘇打綠今年再度造訪倫敦,前往樂器街選購最新「武器」,家凱與阿福都購入了新的吉他,馨儀也添購了效果器。6位團員重回當年錄音室Strongroom,驚呼聲此起彼落,青峰對於Strongroom錄音室的迷幻壁紙印象深刻,沒想到15年後仍維持原狀。

當年為專輯英文口白錄音的英國貝斯手Dan McKinna、製作協力Octavia,也重返錄音室跟團員一邊錄音一邊敘舊,覺得很不可思議。此外,專輯也找回混音師Dan Frampton,並加入生力軍,包括葛萊美獎最佳混音Matt Lawrence與Ross Cullum、以及葛萊美獎最佳母帶後期處理Joe LaPorta。

蘇打綠推出《夏/狂熱(蘇打綠版)》創下銷售佳績。(蘇打綠有限公司提供)

《夏/狂熱(蘇打綠版)》專輯CD1收錄〈無眠〉國語版,青峰透露錄音時仔細琢磨如何以和過去版本完全不同的情緒演唱,才能表達無悔等待愛情的哀愁與掙扎;阿福選擇木吉他呈現出更加耽溺的氛圍;家凱與吉他手小洋的滑音吉他,延續歌詞中「每根頭髮都失眠」連綿不絕的情感。製作人秀秀準備近10顆音箱頭和音箱,透過破音效果層層堆疊,搭配小威對於節奏的敏銳直覺,繁複轉調的〈蟬想〉完整呈現青峰唱腔,夏蟬再度大鳴大放。阿龔以貝森朵夫鋼琴重新詮釋〈掌聲落下〉,也瀝去許多不必要的音符,重新整理〈近未來〉的鋼琴演奏,坦言「找到了更能融入音樂的方式。」

《夏/狂熱(蘇打綠版)》CD2則精選2016年《印夏天 / In Summer》巡迴演出的翻唱曲目,也是聽眾敲碗多年的經典曲目,包括王菲〈開到荼蘼〉、崔健〈花房姑娘〉、黑豹樂團〈Don’t Break My Heart〉、Nirvana〈Smells Like Teen Spirit〉和Alanis Morissette〈You Oughta Know〉等歌曲。而韋瓦第四季計畫的秋與冬也緊鑼密鼓地準備中。