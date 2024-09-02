蘇打綠《夏／狂熱（蘇打綠版）》專輯預購突破6萬張，打破復刻系列銷售紀錄，更比當年夏專銷售翻3倍。蘇打綠在電台訪問時提及，曾經因為半年之間發行二張專輯，被質疑後面發行的夏專輯是否過於倉促、有粗製濫造之嫌，如今15年後的復刻版本在實體買氣來到低谷的時代，不僅銷售創新高峰，也獲得網友瘋狂盛讚為「神專」、「沒有比這更偉大的復刻」、「神預言作品」。

為了夏專輯復刻，蘇打綠今年再度造訪倫敦，前往樂器街選購最新「武器」，家凱與阿福都購入了新的吉他，馨儀也添購了效果器。6位團員重回當年錄音室Strongroom，驚呼聲此起彼落，青峰對於Strongroom錄音室的迷幻壁紙印象深刻，沒想到15年後仍維持原狀。

當年為專輯英文口白錄音的英國貝斯手Dan McKinna、製作協力Octavia，也重返錄音室跟團員一邊錄音一邊敘舊，覺得很不可思議。此外，專輯也找回混音師Dan Frampton，並加入生力軍，包括葛萊美獎最佳混音Matt Lawrence與Ross Cullum、以及葛萊美獎最佳母帶後期處理Joe LaPorta。

蘇打綠推出《夏／狂熱（蘇打綠版）》創下銷售佳績。（蘇打綠有限公司提供）

《夏／狂熱（蘇打綠版）》專輯CD1收錄〈無眠〉國語版，青峰透露錄音時仔細琢磨如何以和過去版本完全不同的情緒演唱，才能表達無悔等待愛情的哀愁與掙扎；阿福選擇木吉他呈現出更加耽溺的氛圍；家凱與吉他手小洋的滑音吉他，延續歌詞中「每根頭髮都失眠」連綿不絕的情感。製作人秀秀準備近10顆音箱頭和音箱，透過破音效果層層堆疊，搭配小威對於節奏的敏銳直覺，繁複轉調的〈蟬想〉完整呈現青峰唱腔，夏蟬再度大鳴大放。阿龔以貝森朵夫鋼琴重新詮釋〈掌聲落下〉，也瀝去許多不必要的音符，重新整理〈近未來〉的鋼琴演奏，坦言「找到了更能融入音樂的方式。」

蘇打綠推出《夏／狂熱（蘇打綠版）》創下銷售佳績。（蘇打綠有限公司提供）

《夏／狂熱（蘇打綠版）》CD2則精選2016年《印夏天 ／ In Summer》巡迴演出的翻唱曲目，也是聽眾敲碗多年的經典曲目，包括王菲〈開到荼蘼〉、崔健〈花房姑娘〉、黑豹樂團〈Don’t Break My Heart〉、Nirvana〈Smells Like Teen Spirit〉和Alanis Morissette〈You Oughta Know〉等歌曲。而韋瓦第四季計畫的秋與冬也緊鑼密鼓地準備中。