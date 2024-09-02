台中地檢署檢去年（2023）間偵辦「愛情機房」詐騙集團犯罪組織案，於偵辦期間發現范姓律師利用其擔任在押集團成員辯護人身分，將羈押審查程序閱卷所得等資料，洩密給經營犯罪組織主嫌，在今年4月間搜索其律所後，命范以15萬元交保，全案偵結，並依洩密罪起訴。

台中地檢署檢察官謝孟芳去年（2023）年9月間指揮專案小組破獲位於台中市七期豪宅區「愛情機房」詐騙集團犯罪組織案，招攬海溝女神等辣妹作餌，藉由假戀愛鎖定被害男子詐騙，受害男子遍佈全台將近百人；偵辦期間發現，集團主嫌於到案前竟能事前掌握專案小組偵查資訊，疑有人員涉嫌洩密情事，進一步擴大追查洩密來源。

檢方深入調查後發現，范姓律師利用其擔任在押集團成員辯護人身分，將羈押審查程序閱卷所得資料，及律見在押被告所得資訊等偵查中應祕密事項，違法提供給未到案之集團主嫌，讓其他集團成員得以掌握檢警調偵辦內容，並預先因應躲避追緝。

檢察官今（2024）4月10日指揮法務部調查局台中市調查處，持法院核發搜索票搜索范姓律師事務所，查扣iPhone手機等證物，並通知范姓律師到案釐清案情。檢察官訊後認其涉嫌洩漏國防以外祕密犯罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，諭知具保新台幣15萬元，日前偵結起訴。

★未經判決確定，應推定為無罪。