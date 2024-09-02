新北市就業服務處與「MITSUI OUTLET PARK林口」再度攜手合作，將於9月4日及5日中午在購物中心六角廣場舉行聯合徵才活動。（新北市勞工局提供）

新北市就業服務處與「MITSUI OUTLET PARK林口」再度攜手合作，將於9月4日及5日中午12時至晚間6時，在購物中心1樓六角廣場舉辦「2024 MITSUI OUTLET PARK林口店鋪聯合徵才活動」。此次活動邀請台灣三井不動產集團、HOLA和樂家居、UNIQLO、DAISO大創百貨、MUJI無印良品等37家知名連鎖企業參與，共提供283個工作機會，歡迎有求職或轉職需求的民眾踴躍參加。

本次徵才活動以旅宿餐飲業及零售販賣業為主，餐旅業廠商多達20家，占比超過5成，提供203個全職職缺。值得注意的是，NARA Thai Cuisine開出了月薪5萬元招募店長，SUAGE北海道湯咖哩則以4萬4千元薪資招募副主廚。此外，現場還將提供超過150個兼職職缺，滿足有彈性工作需求的民眾。

去年的首度合作成效顯著，今年活動再度升級，期待吸引更多人才加入。若錯過這次徵才活動，民眾也不必擔心，新北市各區就業服務站將在9月陸續推出多場徵才活動，包括9月11日在淡水、9月20日在新莊、9月25日在永和等地，提供更多元的就業媒合機會。