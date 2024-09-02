國民黨立法院黨團書記長林思銘（中）2日與立委翁曉玲（左）、王鴻薇（右）共同召開記者會，抨擊賴清德總統所提的大法官人選不專業、酬庸，是史上最爛的大法官名單。（黃世麒攝）

總統府日前公布新任司法院正副院長以及大法官提名人選，將送立法院審查人事案。不過該名單爭議滿滿，尤其曾擔任賴清德競選總部主委的姚立明被提名擔任司法院副院長，引起爭議。對此，國民黨立院黨團今開記者會痛批「史上最爛大法官提名名單」，國民黨團呼籲賴清德重提人選，倘若硬要提名這群大法官人選，國民黨團將會依據黨團所訂的審查標準，嚴格把關。

國民黨團書記長林思銘表示，這次的提名名單，看到一片綠友友與賴友友，不僅酬庸的意味濃厚，政治黨派的立場傾向，更是明顯無疑。國民黨團完全無法認同與支持這樣的名單，嚴正要求總統府重新提出，倘若賴清德總統非要硬闖過關，這樣的大法官提名人選，國民黨團不會接受，台灣人民也不會接受。

林思銘舉出，司法院長被提名人張文貞是「民主進步黨聲請國會改革法案所指定之鑑定人」，副院長被提名人姚立明，則是「賴清德競選總統時之競總主任委員」，這根本就是擺明未來司法院的掌舵者，在船還沒出航之前，就已經下錨定位。

林思銘續指，大法官被提名人廖福特，他是民進黨中央黨部仲裁委員，曾經擔任賴清德接任民進黨主席的監交人，也是中天換照案聽證會的鑑定人，主張不讓中天換照；大法官被提名人劉靜怡曾擔任《黨產條例》釋憲案鑑定人，主張沒違反憲法。而這樣政治立場鮮明，並充滿爭議性的名單，將來更可能成為政府與民意衝撞的前鋒部隊。

藍委翁曉玲表示，前總統蔡英文所提名的大法官已經令人失望，現在賴清德總統所提名的大法官人選，完全是站在維護民進黨意志，賴清德總統這次提名的大法官名單，是史上最爛、最糟糕的名單。

藍委王鴻薇質疑，這份又綠、又獨的大法官提名名單，難道賴清德總統是在找司法打手嗎？