高雄苓雅區今（2）日凌晨發生車禍，1名于姓小黃司機在五福一路、光華一路口闖紅燈，擦撞到1輛賓士，導致雙方駕駛頸部扭傷皆無大礙，只是，被撞賓士副駕駛座的54歲余姓男子，氣到立刻下車怒斥肇事駕駛，雙方互相拉扯，導致于男輕微擦挫傷，在現場喊要提告傷害。

據了解，被撞的賓士，坐在副駕駛座的54歲余姓男子，趁著周末跟太太和兒子出門聚餐並且有喝了點酒，原本想說為了安全所以請兒子代駕，結果卻在五福一路和光華一路，被一輛闖紅燈的計程車撞上，導致賓士車頭毀損、板金變形，計程車的車殼受損，雙方駕駛脖子扭傷，送醫都無大礙。

小黃運將闖紅燈衝撞賓士，導致車殼板金受損，雙方駕駛脖子輕微扭傷，送醫無大礙。（民眾提供／紀爰高雄傳真）

小黃運將闖紅燈衝撞賓士，雙方駕駛脖子輕微扭傷，送醫無大礙，警方趕到場戒備。（民眾提供／紀爰高雄傳真）

54歲余姓男子，被撞後從賓士副駕駛座下車，趁著酒意大聲怒斥小黃司機61歲于姓男子，雙方在大街上拉扯，余姓男子的22歲兒子趕緊上前勸阻，雙方才稍微冷靜。

苓雅分局凱旋派出所副所長王建權指出，從路口監視器來看，小黃司機經過路口時沒有遵守號誌，闖紅燈才釀成事故發生，不過詳細肇事責任待送交通大隊初判。于姓駕駛闖紅燈違規部分，依據道路交通管理處罰條例第53條，可處1,800元以上5,400元以下罰鍰。余姓男子則涉嫌傷害罪，於警詢後，函送地檢署偵辦。

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★未經判決確定，應推定為無罪。