民眾黨主席、前台北市長柯文哲捲入總統大選政治獻金申報風波、京華城弊案，引發日媒廣泛報導，日本學者小笠原欣幸稱，民眾黨的鐵粉恐怕只剩下10％，日媒引述分析師指出，民眾黨要重新吸引選民支持、避免過去其他第三勢力遭泡沫化的命運，必須在立法院更明確地區分自己，確實扮演造王者的角色。

柯文哲8月30日遭逮捕時，多家日媒報導。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，台灣政壇近幾周來爆發一連串醜聞及爭議，各政黨均無法倖免，當中民眾黨陷入的困境最嚴重，令外界質疑民眾黨的未來，以及與國民黨的合作。

報導引述一名我外交官指出，民眾黨陷入的麻煩可能會影響立法院的動態，以及反對黨阻擋政府政策的努力。

另外日本學者小笠原欣幸8月31日接受日媒《朝日新聞》採訪時稱，這些風波恐讓民眾黨原本超過20％的支持率，下降至鐵粉剩10％。

針對支持率下滑，智庫「經濟學人資訊社」（Economist Intelligence Unit, EIU）分析師馬志昂（Nick Marro）表示，關鍵問題是民眾黨能怎麼做來贏回公眾信任？其中一條路可能是回歸台灣政壇的第三勢力。

馬志昂指出，目前為止還沒有真正看到民眾黨作為第三勢力的表現，因為民眾黨似乎在許多政策上的態度都與國民黨一致，他認為要回歸第三勢力，民眾黨的一個策略是在立法院中更明確地區隔自己，「並且確實發揮造王者角色，而不是在國民黨影子下運作」。

他進一步表示，改變路線能幫助民眾黨避免過去第三黨的命運，這些第三黨多被國民黨或民進黨吸收。不過馬志昂也坦承，這條路並未解決廉能治理的問題，他認為與廉能治理相關的麻煩還會持續糾纏民眾黨一段時間。

不過台灣大學政治系教授南樂（Lev Nachman）不認為這場危機將導致民眾黨滅亡，他說即便是小黨，台灣政黨在貪腐醜聞中往往仍屹立不搖，有鑑於民眾黨在今年總統大選及立委選舉中取得的支持，可以合理預期核心支持者仍將在這段動盪時期展現支持。

★未經判決確定，應推定為無罪。