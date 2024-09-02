親子動畫《200％小狼人》由范少勳、苗可麗分別為主角狼人福來弟、反派瘋狂美絲配音，不僅為兩人首次於電影中合體，更是他們第1次獻聲大銀幕。日前片商公布兩人配音花絮，范少勳詮釋變身為狼人的主角，展現揮拳萌樣；苗可麗則是反派魂上身，飆出「哩企系」重現經典招牌台詞，兩支影片目前在 Youtube 已累積破萬點擊率。

運動神經發達的范少勳，過往曾在影視作品中飾演籃球、排球員，更是游泳校隊，還因廣告代言挑戰室內衝浪。這次在《200％小狼人》花絮中，他更配合劇情大秀「拳術」，揮拳力道之大連錄音麥克風都在晃動，排練時更不小心把「猛狼」念成「猛男」，引發現場笑聲不斷。他也透露本次配音，由於角色活潑、又有許多打鬥戲較難對嘴，兩天內配音時間加總長達23小時，對他來說是一大挑戰：「喉嚨負擔蠻大的，在電影裡的5分鐘，差不多是花快1個小時的配音時間，非常不容易。」

范少勳透露本次《200％小狼人》兩天配音時間加總長達23小時。（原創娛樂提供）

另一支「戲院不會播key肖NG篇」花絮中，苗可麗嘗試以台劇反派方式，詮釋瘋狂美絲一角。不僅重現其招牌台詞「哩企系」，連「祖媽惦惦」、「臭奶呆」、「金夭壽」等台語用詞都用上，有網友留言：「彷彿在看台灣霹靂火！」

可麗更在錄完此版本直呼：「第1次罵人還要對嘴，這樣好難罵哦！」她也說明到，配音時嘗試多種詮釋方法，最後選擇讓角色說話口音帶有「台灣國語」，夾雜中台英3語種用詞，而非花絮中的「潑辣版本」。