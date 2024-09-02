全能天王周湯豪2022年「REALIVE」巡演叫好叫座，今年確定升級返航！「motorola呈獻 周湯豪REALIVE (R2) 特仕版」演唱會將於11月23日於台北小巨蛋舉辦。周湯豪表示：「大家強力敲碗這場演唱會有多好看，我們聽到大家聲音，準備來返場，這次我們會再做升級，全新舞美、服裝，以及時尚秀再優化，為什麼不做新版？因為這一場夠好看！很多人一直在我IG公開敲碗要求想要再看一次，還有很多人沒看到。」

周湯豪身兼「REALIVE」演唱會創意總監、視覺總監、造型與舞台設計等多職，展現唱、作、導的才華與實力，不僅被業界人士譽為「一輩子一定要朝聖的演唱會」，其舞台設計首創時尚秀結合演唱會，以極致時尚潮流打造感官震撼，更榮獲國際知名設計獎項K DESIGN AWARD金獎與DFA銀獎的肯定。

全析升級的「motorola呈獻 周湯豪REALIVE (R2) 特仕版」演唱會，來自周湯豪對創作的饑餓和執念，R2就是REALIVE 2的簡稱，周湯豪表示：「REALIVE不只是在視覺、音樂、表演、舞台上都是前所未有的，很多人看完回去是充滿能量的，要來體驗過才會知道其中魅力；REALIVE演唱會真的是太難超越，無論是想看沒看到的人，還是看過想再看的人，（R2）特仕版是回應大家的期望，保留REALIVE最棒的地方，再做一個升級。」這次依舊由周湯豪操刀所有視覺呈現，主視覺中，他一頭金髮造型搭配皮製外套，舔著REALIVE銀色字樣的牙套，更顯帥氣與不羈！據悉，REALIVE字樣的牙套是訂製，雖戴起來又重又痛，但為了視覺呈現又酷又帥，周湯豪依舊咬牙撐著，也從中感覺他「細節控」的堅持。

周湯豪坦言：「我就是細節控，對於我的作品有非常強烈的控制每個細節，這也是我想要給觀眾的，REALIVE的獨特之處，就是它的細節會讓大家感受到我們的誠意」，近期他也在為演唱會內容與視覺加緊趕工當中，加上同步籌備新作品，蠟燭兩頭燒的他幾乎累到天天做惡夢。

談到特仕版的驚喜，周湯豪感性表示：「這個演唱會我不是當做一個SHOW來做，它是我的一個作品、我所有的積累，所以我常常在講演唱會我沒有在演，其實在那個台上，大家反而會看到最真實的我，就像讓大家來到我的內心世界的感覺。」

在演唱會資訊公佈前，唱片公司特別串聯北中南知名夜店聯播周湯豪經典Remix歌曲，周湯豪也將現場盛況轉發於IG限動，讓北中南夜店潮客搶先體驗REALIVE的派對氛圍。演唱會門票9月13日中午12點於拓元售票系統正式開賣。