勞動部雲嘉南區銀髮人才資源中心2日正式開幕啟用，勞動部長何佩珊專程南下參與。（洪榮志攝）

國發會人口推估報告指出，明年台灣65歲以上人口將達20％，正式邁入超高齡社會。鑑於各行各業缺工嚴重，勞動部陸續在各地成立銀髮中心，希望滿足中高齡就業及企業用人需求。其中，被視為「最後一塊拼圖」的雲嘉南區銀髮人才資源中心2日正式開幕啟用時，勞動部長何佩珊專程南下參與；她還強調，中高齡勞動力希望每年能增加10萬人，3年增加30萬人，讓3年以後中高齡勞參率提升到70％。

雲嘉南銀髮中心表示，目前雲嘉南零售、餐飲業缺工嚴重，該中心今年至7月已經媒合1萬7000名中高齡者就業，預定今年將協助1萬2000名中高齡勞工提升就業力，再創職場新價值。

何佩珊還點名台南市的中高齡勞參率全台最高，與會的台南市副市長葉澤山指出，目前台南市中高齡就業人口有21萬人，勞參率21％。由於中高齡就業者穩定性高、經驗豐富，歡迎企業提供友善的職場環境，吸引更多中高齡人才。

何佩珊說，2020年《中高齡者及高齡者就業促進法》公布施行後，勞動部陸續於勞動力發展署轄下的北分署、高分署、中分署及桃分署成立銀髮中心，今天雲嘉南分署銀髮中心正式啟用後，不僅是勞動部銀髮中心的「最後一塊拼圖」，還能替雲嘉南地區的中高齡朋友們，打造專屬的就業、職訓、創業或青銀合作的資源平台；此外，中央還與各縣市政府合作成立20個銀髮人才服務據點，以完善全台銀髮人才的服務網絡。

「相信他們會是企業人力缺口的好幫手」，何佩珊認為，中高齡者不但擁有寶貴的實務經驗，也有責任感、具抗壓性等特質，呼籲企業多給他們就業機會，營造友善樂齡的職場。

另外，政府也提供不少補助方案，鼓勵企業聘用銀髮人才，像「職務再設計」計畫，補助包含改善工作設備與方法、提供就業輔具等，每人每年補助企業最高10萬元；至於《壯世代就業促進獎勵實施要點》，補助重返職場的中高齡勞工最高6萬元、雇主最高30萬元，希望透過勞雇雙獎勵的措施，促進中高齡者就業，也解決廠商人力不足的問題。

雲嘉南區銀髮中心設有職涯諮詢區與民眾交流區，並搭配科技互動設備，協助55歲以上的民眾探索個人優勢，做好就業準備，減少入職後的摸索磨合期；此外，中心還規畫輔具體驗區，讓中高齡工作者可事先熟悉各項輔具操作，並協助企業引進輔具及流程改善，建立更加友善的職場環境，吸引人才，預計今年開發銀髮友善職缺及建立銀髮人才資料庫各2000筆。該中心位於台南市東區長榮路一段181號4樓，服務時間為每周一至周五上午8點至12點及下午1點至5點，服務電話（06）275-1717。