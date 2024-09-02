前台北市長柯文哲、前副市長彭振涉京華城案纏身，台北地院2日凌晨裁定柯無保請回，柯聲稱，是直到今年3、4月才知情京華城容積率840％一事。遭民進黨台北市議員何孟樺打臉，柯在支持者面前說謊，社民黨議員苗博雅早在2021年11月就質詢過此事，加上監院在1月發出糾正文，柯絕無可能在今年3、4月才知情。

何孟樺指出，柯一離開法院就開始說謊，令人質疑真的有在法官面前說實話？早在2021年11月，苗博雅就已經在市政總質詢中質詢過京華城的容積獎勵有問題。無論是柯市府或是蔣市府，議員質詢事項都是府級列管，柯文哲最遲也會在3年前被質詢時就知道此事。

她說，接著，2023年11月，民進黨議員許淑華也曾質詢過現任市長蔣萬安此題。議會有民眾黨議員，柯不可能不知情。加上今年1月，民進黨議員簡舒培也曾質疑過，監院的糾正文也在1月發出，柯文哲絕無可能在今年3、4月才知道京華城有840％容積率。

何孟樺大酸，目前看來柯在法庭上的主張，應是自己沒有相關專業、沒有直接參與都市計畫委員會，且信任副市長彭振聲的專業判斷。但柯曾說，「貪污來自縱容，長官不可能不知情」，如今副手涉貪卻推得一乾二淨。

她指出，2021年第780次都委會會議開始就有直播，不必直接與會都可掌握情形，且容積率關係各項市政建設，市長室會議更多次討論過容積獎勵、容積代金和京華城在內的個案容積問題，柯不可能不對都市計畫、容積率等相關議題有基本了解。如2017年京華城容積從392％變為560％的過程中，就曾經2度在市長室會議中討論，2017年6月5日的會議更做出明確決議。