2024年9月1日由「國立臺灣交響樂團 & 慈意愛心管弦樂團」，於花蓮縣立文化中心演藝廳演出的「送愛到花蓮」公益慈善音樂會，除了捐贈｢0403花蓮震災｣專戶善款232萬元之外，現場還特別捐助花蓮縣6所社福教養機構關懷基金及600份精美禮物給小天使及家人們，合計捐贈善款超過新臺幣300萬元。這場深情優美的｢送愛到花蓮｣公益慈善音樂會，彰顯著｢臺中&花蓮｣攜手走過震災傷痛的堅毅與勇敢，不僅牽繫著｢花蓮&臺中｣中橫公路今昔發展的連動善緣，亦傳達了｢臺中愛花蓮｣以樂音傳愛的真情祝福，讓現場超過800位的貴賓，聆賞一席充滿愛意與幸福的音樂盛宴。

圖/花蓮縣政府 提供

自花蓮遭逢0403震災過後，因受餘震及豪雨的影響，對外交通動線的安全更要小心翼翼。為了讓公益音樂會演出能夠順利圓滿，國立臺灣交響樂團&慈意愛心管弦樂團的演出人員50位，以及陪同幫忙的志工人員80位，合計130位團隊夥伴，秉持不怕風、不怕雨、不怕震的使命感，特於8月31日至9月2日來到花蓮進行場佈、綵排及演出，就是期盼透過磅礡動人的優雅樂音，為摯愛的花蓮鄉親們帶來振奮的力量與希望的勇氣…｢不讓你孤單！｣

圖/花蓮縣政府 提供

本次，除了辦理｢送愛到花蓮｣公益慈善音樂會之外，臺灣省慈意愛心會已率先捐贈232萬元善款響應臺中市0403花蓮震災關懷專案。此行，亦積極籌募愛心基金，大愛捐助花蓮縣私立聲遠老人養護之家(新城鄉)、私立博愛居安廬老人長期照顧中心(吉安鄉)、私立長榮老人長期照顧中心(吉安鄉)、私立凱歌園少年中途之家(秀林鄉)、私立原住民少年兒童之家(秀林鄉)、大比大家庭關懷協會(新城鄉)….等6所社福機構各12萬元，合計捐贈關懷基金達72萬元整。同時，撥款160萬關懷花蓮縣立玉東國中…等23所國中經濟弱勢的學生及相關受災家庭，特於9月1日音樂會現場，暖心準備了600份總計約 60萬元的精美禮物，分享給小天使及家人們，期能協助花蓮鄉親度過難關、迎向陽光。

圖/花蓮縣政府 提供

特別感謝臺中市政府及花蓮縣政府的全力協助、國立臺灣交響樂團劉玄詠團長及專業級團員們的大愛相挺、慈意愛心管弦樂團指導老師與團員的深情獻藝，更要感謝促成這場公益慈善音樂會的所有的辛苦夥伴及背後付出的善心菩薩們，因為有您們的用心與努力，才能成就今天｢送愛到花蓮｣的動人與美麗。

圖/花蓮縣政府 提供

以樂音傳愛的公益慈善，看似簡單平凡；但翻山越嶺的真摯情誼，卻是意義非凡！這場溫馨優雅的｢送愛到花蓮｣公益慈善音樂會，不僅代表著｢臺中愛花蓮｣橫越護國神山的英勇行動，亦蘊含著祈祝花蓮｢平安年年，好運連連｣的正向意義，讓現場超過800位的貴賓，在樂音縈繞中體會最甜蜜的感動。