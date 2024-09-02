台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，依收賄罪嫌、圖利罪聲押民眾黨主席柯文哲遭駁回，後續將提出抗告，同時釐清可疑金流、違法容積獎勵「方案四」來源。另外，同樣列為本案被告的台北市都市計畫委員會執行秘書邵琇珮，檢調已指揮廉政署盡速偵辦，並約談邵琇珮到案說明。

檢廉連日調查，前後約談市府2、30名官員作為證人，發現威京集團主席沈慶京多年前為了將為了將土地容積率提升至840％，以4000多萬元賄賂議員應曉薇向市府施壓、遊說。8月28日，議員應曉薇、沈慶京均被羈押禁見，北院今凌晨裁定柯文哲無保請回，而彭振聲則因被認貪污罪嫌疑重大，羈押禁見後被送往台北看守所。

北院裁定指出，同案共犯邵琇珮疑畏罪潛逃，不過該說法隨即遭到台北市長蔣萬安打臉否認，並指邵琇珮依規定請假至9月1日，目前已經返台，而她一早曾傳訊息予副市長李四川，指控北檢聲明完全不符實情，強調將主動向政風處說明。

據了解，邵琇珮因曾於2020年以學者專家身份，主持京華城案的專家諮詢會議，事後京華城案的容積率確定從560%至840%，檢方因此認有重大違失。

邵琇珮為台大建築城鄉研究所碩士，曾任台北市都發局總工程司、台北市都市計畫委員會執行秘書，具備都市發展政策、規劃及更新開發專業，也是北市府重要的都市規劃主力；而邵作為京華城弊案的最關鍵人物，是否涉案其中、當時的審議、核定等細節正持續釐清，北檢並將約談她到案說明。