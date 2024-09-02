來億-KY今年上半年EPS衝至8.1元，就以往歷史經驗來看，公司下半年營收有望逐季增長，由於產業旺季第4季即將來臨，下半年將優於上半年，在營收及工廠稼動率提升下，獲利持續增加可期。

展望明年度營運，受惠主要客戶愛迪達訂單維持成長1成左右，而HOKA更可望成長5~6成，在訂單成長無虞，旗下產能億碩廠、億柏廠、億泉廠新增產能配合客戶訂單，將成為來億明年營運持續成長動能。

來億除主要生產基地越南外，來億印尼新廠將在今年投入營運，第一年產能就能達到500萬雙，3年後產能全開到穩定後，預計一年將增加2千萬雙。來億將再建一個新廠，目前仍在找地當中，這兩個廠將成為未來營運新成長動能。

來億集團主要客戶含adidas、converse、HOKA及UNIQLO等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品；也為GORE-TEX認證工廠，可量產GORE-TEX鞋款。