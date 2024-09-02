義大利頂級珠寶戴美安妮（DAMIANI）歡慶100周年慶，推出100件頂級珠寶作品，每件作品都是曠世巨作，或是採用百克拉以上的碩大寶石，或融入繁複精湛的珠寶工藝，由於珍稀罕見，據悉已有6成已被珠寶藏家購藏。在台灣VIP的殷切期盼下，DAMIANI精選9件百年慶鉅作來台，即起至5日在台北101尊榮俱樂部展出，隨後將在麗晶精品、微風廣場DAMIANI概念店展開巡迴展。

DAMIANI Mimosa Risvegli孔賽石項鍊，主石是108.96克拉水滴型切割紫粉孔賽石，825萬元。(DAMIANI提供）

百克拉以上的碩大寶石向來是難得一見的稀世珍寶，來台9件「100X100創世頂級珠寶」作品當中，最受矚目的莫過於Mimosa Risvegli含羞草孔賽石項鍊，主石是一顆108.96克拉水滴型切割紫粉孔賽石，藉此孔賽石如晨曦般粉紫光芒，勾勒大地甦醒（Risvegli）的美好意象。

DAMIANI Mimosa Regina Dei Ghiacci含羞草鈷藍尖晶石和藍寶石項鍊，1050萬元。(DAMIANI提供）

以公爵夫人華服領片為發想的Mimosa Regina Dei Ghiacci含羞草鈷藍尖晶石項鍊，主石是一顆重約18.91克拉橢圓型切割鈷藍尖晶石，領片鑲飾著174顆鑽石與363顆藍色藍寶石，勾勒壯麗的冰川景致，襯托北歐冰雪皇后之美。

DAMIANI Fantasy Cut Luminosa奇幻切割黃鑽項鍊，5550萬元。(DAMIANI提供）

另有Fantasy Cut Luminosa奇幻切割黃鑽項鍊和耳環套組，項鍊主石是一顆20.49克拉雷地恩切割濃彩黃鑽，主石融入可拆換設計，耳環則是2顆濃彩黃鑽，總重27.71克拉。

DAMIANI Mimosa Mystery Orange含羞草蛋白石神祕表，435萬元。 (DAMIANI提供）

充滿愉悅氣氛的美好年代Belle Epoque Dolce Vita帕拉伊巴碧璽耳環，主石散發迷人霓光藍色調，重逾15克拉。Mimosa MysteryOrange含羞草蛋白石神祕表，主石是一顆10.38克拉天然蛋白石，散發橘色到紫色等色彩，在紫水晶、棕鑽、橘色藍寶石的襯托之下，更添奢華品味。

DAMIANI Belle Epoque Dolce Vita美好年代帕拉伊巴碧璽耳環，955萬元。 (DAMIANI提供）