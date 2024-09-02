「立法院全民防衛連線」 今天舉行成立大會，副總統蕭美琴指出，全民防衛的本質就是守護家園和土地，希望透過「立法院全民防衛連線」，繼續就全民防衛議題，扮演政府與民間重要的橋梁，成為立法院重要政策的推手，擴大與民間團體及所有社會力量連結，以系統性、專業性方式落實政策，讓臺灣更具韌性、更有實力、更團結。

民進黨立委吳沛憶承繼上屆立委林靜儀，於本屆召集成立立法院全民防衛連線，包括民進黨立委王定宇、莊瑞雄、蘇巧慧、沈伯洋、郭國文、吳思瑤、林楚茵、蔡易餘、張雅琳、王美惠、林月琴、王正旭、立法院副秘書長張裕榮、國防部全民防衛動員署署長白捷隆等人，今天都出席。

蕭美琴獲邀前往致詞表示，她很高興出席「立法院全民防衛連線」成立大會，感謝吳沛憶願意承擔林靜儀過去立委任內所奠定的基礎，繼續就全民防衛議題，扮演政府與民間重要的橋梁，成為立法院重要政策的推手。

她說，臺灣面臨各式各樣的挑戰，不管是天災地變、地震、土石流等影響公共安全的災難，都讓我們知道要從過去的悲劇當中學習，讓社會更具韌性，並且要讓每一個國人知道如何保護自己。

臺灣除了要應對因氣候變遷所帶來的天然災害及環境影響外，蕭美琴提到，地緣政治的挑戰更是在我們眼前。許多歐洲國家看到俄羅斯侵犯克里米亞之後，開始建構全民防衛相關機制，讓國人知道遇到災難或戰爭時，該如何保護自己及協助他人，都知道自己需要扮演的角色。

她指出，全民防衛的本質就是守護自己的家園和土地，臺灣人都愛好和平且慷慨助人，希望能以系統性、專業性的方式，讓臺灣人愛好和平、慷慨助人且不容他人侵犯自己家園的精神，可以在政策上落實。

因此，她認為，立法院延續過去成立的「全民防衛連線」，持續擴大與民間團體及所有社會力量的連結，在這個時間點更顯重要。她感謝所有參與的人，包括士農工商軍等各專業領域人員，在國家韌性遭遇挑戰，水、電、民生物資、醫療資源等面臨困境時，都能發揮專業讓國家快速復原。

賴清德總統近期也要召開「全社會防衛韌性委員會」，她希望在與民間團體互動及政策推動落實過程中，能得到立法院全力支持，並期盼透過大家共同努力，產官民學都能在各自不同崗位承擔責任，讓臺灣更具韌性、更有實力、更團結。