台中市「市民廣場」昔日經常可見攤販違規販售玩具，其中劉姓攤販從2022年迄2024年2月底累計遭開罰73件、罰鍰高達30萬元，日前行政執行署台中分署發文，給劉男表示若是再拒繳，將向法院聲請拘提及管收，劉男也於8月28日將所欠繳罰鍰30萬餘元，一次繳納完畢，並允諾不再繼續於市民廣場違規擺攤。

台中市「市民廣場」除了是旅客造訪台中必遊景點，也是爸媽帶小朋友「盡情放電」之地，但也衍生出攤販在廣場上販售玩具違規行為，為杜絕此一違規亂象，行政執行署台中分署與市府建設局、法制局等機關，數度召開專案會議研商解決對策及執行流程，也發現劉姓義務人累欠高達新台幣30萬餘元罰鍰、金額最高。

台中市「市民廣場」除了是旅客造訪台中必遊景點，也是爸媽帶小朋友「盡情放電」之地。（行政執行署台中分署／馮惠宜台中傳真）

劉男自2022年，屢遭開罰，每次1200元到6000元不等罰鍰，共移送73筆，累計達30萬元罰鍰，是欠繳罰鍰「第一名」，劉男除拒絕繳納罰鍰外，仍恣意繼續於假日在市民廣場內違規擺攤販售氣球、泡泡機…等玩具小物，也被相關單位在專案會議中將其列管為首要執行目標。

台中分署在8月19日帶領台中市建設局、法制局及轄區員警等專案執行小組成員，前往劉男住所及可能出沒地點，劉男先假意允諾將所販售玩具小物及名下車輛交給執行人員查封，之後在導引執行人員前往物品放置點時，趁執行人員不注意由友人接應後離去，態度不佳且明顯拒絕配合執行。

台中分署翌日（8月20日）以「隱匿應供強制執行財產」為由，發文命劉男履行繳納義務，內文表示，劉男如拒繳，必要時將向法院聲請拘提及管收，劉男才在8月23日主動到台中分署協談清償方案，後經承辦人員勸諭，他在8月28日將所欠繳罰鍰30萬餘元，一次繳納完畢，並向建設局及法制局承辦人員允諾不再繼續於市民廣場違規擺攤。