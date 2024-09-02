桃園市議員詹江村2月爆料，17歲黃姓少年遭桃園武陵派出所3警員，勒脖強押進派出所後，以甩棍、電擊棒刑求1小時，監院也喊查，桃檢偵辦發現全案起因是少年烏龍報案且誤導警方，員警全是因偵辦擄人勒贖，擔憂被害人安危才心急犯錯，1警不起訴、2警傷害罪嫌聲請簡判，並建請從輕量刑。

檢方調查，17歲黃姓少年2月18日晚間6點多自行撥打電話報案，謊稱參與虛構的「劉冠杰」擄人勒贖案，晚間9點多在武陵所前閒晃被康姓員警發現，徵得黃同意後請入派出所釐清案情。

王姓巡佐和鄭姓警員偵訊時，認為黃姓少年說詞反覆、誤導辦案，一怒之下對少年出手，王警分別在報案區、吸菸區和偵訊室對少年四肢和前胸電擊27次、持鐵製印台2度打頭、2度持警棍打他左手臂，甚至曾短短4分鐘狂電黃20次，更強逼下跪、脫掉長褲；鄭警則在偵訊室徒手打頭2次、用警棍戳黃的胸腹部。少年事後驗傷有胸部和頭皮挫傷、上臂擦挫傷等傷害。

2警坦承不諱，並有派出所監視錄影帶證明，但檢方深入調查，發現警方接獲擄人勒贖報案，立即找上黃父詢問少年下落，黃父陪同兒子驗傷、洽談調解，事後才知道兒子刻意謊報自己涉案，還誤導警方辦案，不願追究警方動粗一事。

檢方認為2警涉犯對未成年傷害罪嫌，審酌他們坦承犯行且深表悔悟，已賠償少年並達成和解，少年也表達要撤告不願追究，檢方認為2警是因偵辦擄人勒贖重大刑案，擔心被害人安危，為了及早救出被害人，一時心急才會犯錯，認為經此教訓應已知所警惕無再犯之虞，依傷害罪嫌聲請簡易判決，並建請法官從輕量刑並給予緩刑宣告以勵自新。

另王警被控罵黃姓少年「眼殘」、要用子彈射你、找人把你手打斷等語，另名李姓警員被控腳踹少年，涉及公然侮辱、恐嚇、傷害等罪嫌，因少年撤告，且王否認罵人，現場只有錄影沒有錄音，黃姓少年也改口稱李警只是踢她小腿，他自己撞傷大腿，檢方依罪疑惟輕予以不起訴處分。

★未經判決確定，應推定為無罪。