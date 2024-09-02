台中市神岡區陽明橋下游因7月凱米颱風豪雨，造成2側護岸倒塌，河道掏空4至10公尺，當時立委楊瓊瓔及地方民代請市府水利局展開搶修，市府提報「神岡區陽明山排水陽明橋下游護岸災後治理工程」，爭取中央經費補助4740萬元災後治理工程經費，經濟部水利署已核定補助，將在2025年汛期前修復完成。

立委楊瓊瓔2日上午現勘搶險搶修情形，水利局總工程司連昭榮表示，為避免崩塌範圍擴大，災後緊急投放20個混凝土鼎塊、覆蓋防水帆布及打設鋼軌樁，並於左岸崩塌處設置交通維持警示，經當地里長協調地主同意，施作臨時便道提供左岸居民及農民出入，已完成搶修搶險作業。

連昭榮說，「神岡區陽明山排水陽明橋下游護岸災後治理工程」於8月15日提送經濟部水利署，包括上游掏空護岸、左右護岸等復建230公尺、固床工2座、消能池1座，總經費4740萬元，工期約200天；經濟部水利署「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」通過，全額補助4740萬元，將盡速辦理工程發包。

市議員羅永珍說，陽明山排水每逢雨季汛期，水勢湍急長期沖刷，這次因凱米颱風造成嚴重崩塌，危及附近農地及民宅安全。水利署副署長林元鵬針對災後治理工程提出3項建議，包括現況邊坡陡峭，應緩降以減低水流沖力，另擋土牆基樁向下打深穩固，並投放沙包、三角鼎塊等穩定邊坡。

楊瓊瓔進一步爭取大雅區塔連溝神林路一段104巷上下游等4段護岸改善應急工程3600萬元經費，水利署也允諾優先列入經費補助計畫，預計9月底就會核定補助，楊指出，護岸工程對於防洪排水至關重要，須及早處理，以保護沿線住家居民及農地的生命財產安全。