新北市府上月28日發布人事調整，工務局長由副局長馮兆麟接任，人事命令1日生效，工務局舉辦交接儀式，祝惠美感性以德國前總理梅克爾明言「謝謝大家」揮別工務局；馮兆麟則說未來他全力以付，為新北市民做服務。

副市長陳純敬與朱惕之應邀到場參與交接。祝惠美說，她站在台上，想起來政治家德國梅克爾，帶領16年執政黨，讓德國在歐洲崛起，結束的時候給團隊、幫助的各界代表朋友，只有一句話，而這句話也非常能代表她的心聲，就是「謝謝大家」。

馮兆麟則說，1991年他公務人員第一份工作是建設捷運淡水線，第二份是核四，後來核四一直停下來，他住永和就近應徵，沒想到最後進了新北市工務局，去拆除隊拆房子，這些年經歷工程單純，但在拆除大隊裡面很多做人眉角，是他最大收穫。

他說，一路走來長官賦予任務他使命必達，他父親也是公務員，對他說公務員要清清白白，接下這份任務，不管市長侯友宜還是副市長對他肯定，他都很感恩，笑說「市長那天跟我講我很訝異」，並說未來他會全力以付，為新北市民做服務。