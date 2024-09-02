民眾黨主席柯文哲涉京華城案，今凌晨台北地院裁定無保請回，但柯文哲聲稱今年3、4月才知道京華城容積率達到840％，說法引發外界質疑。民眾黨副祕書長許甫表示，台北市政府的業務或陳情多如牛毛，當初柯接到陳情，認為有必要做研議，轉交專業單位，當中的細節、過程與折衝，「作為一個市長，不會干涉到個案。」

柯文哲今在臉書透露，在最後答辯的時候，他直接跟法官講說所謂的京華城840％的容積率，其實當年在送公開展覽以後，再轉送都市計畫委員會以後，他完全沒有去過問，因為作為市長不應當去過問干預個案，「後來容積率840％，其實我完全不知道，直到今年3、4月間媒體開始鬧這件事情，「我才第一次知道說這個案子的容積率是840％。」

柯文哲的說法，多名北市議員不埋單，質疑柯文哲說謊。對此，許甫表示，台北市政府的業務或者是陳情多如牛毛，都是非常專業的分工，當初柯文哲先接到議員等人的陳情，認為有必要做研議，轉交給專業單位，包括都審會等單位，做合議處理，所以當中的細節、過程與折衝，作為一個市長，不會干涉到個案，所謂的「不知道」指的是這樣。