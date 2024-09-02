電影《角頭－大橋頭》上映短短兩周的時間，在台票房就突破1.6億，熱度十分驚人，同時也在網路上創造許多話題；其中就有網友認為《角頭》電影最大的敗筆是沒有找這位男星演出，隨後便附上照片，引發千人按讚朝聖，紛紛表示認同。

有網友日前在臉書社團「爆廢公社」發文表示，《角頭》系列電影最大的敗筆並非教壞小孩或整部片裡說了多少髒話，「而是沒有請『他』演，他才是最適合的角頭大哥」隨後並附上男星林義芳的照片。

林義芳過去在多部劇中演出過黑道老大的角色。（圖／翻攝自林義芳臉書、中時資料照）

貼文發布後，迅速累積4000多名網友按讚，更有人紛紛留言認同「他本人真的很帥，比電視上看到的年輕10歲」、「我覺得他年輕的時候很帥」、「對齁，還有他」、「觀眾也要新鮮感，大哥換人做看看也不錯」。不過有其他網友持不同看法，「我覺得他太本土大哥型」，同時也點名已故金馬影帝陳松勇及本土劇男星李㼈，認為他們也非常適合。

有網友點名已故金馬影帝陳松勇及本土劇男星李㼈。（圖／中時資料照）

其實林義芳30多年前憑藉演出廖添丁一角走紅，近年演出《風水世家》、《甘味人生》、《炮仔聲》、《一家團圓》等劇，凶狠的大哥形象深植觀眾心中。如今的他為台灣藝能總工會理事長，並開始與「鐵齒」張煥麟拍攝短影片，受到不少粉絲喜愛。